Festività invernali 2025-26 | quanti giorni di ferie ci sono da qui a Natale?

L’essere tutt? diverse e diversi comporta spesso che nutriamo aspettative in maniere differenti verso molte cose, anche il tempo che passa. Per questa ragione c’è chi si gode l’estate e chi invece fa il conto alla rovescia per il Natale. Forse anche perché l’estate e il Natale rappresentano i periodi più lunghi dell’anno in cui molti lavoratori e molte lavoratrici sono a riposo – anche le cosiddette “ feste rosse ” non riguardano infatti ogni categoria – e quindi sono giorni molto attesi da parecchie persone. Però tra un periodo e l’altro c’è sempre qualche giorno di stop: quali saranno le Festività invernali 2025-26? Quali sono le feste autunnali e invernali. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

