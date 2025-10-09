Festival organistico | Benjamin Righetti protagonista del nuovo concerto

Bergamo. Quarto concerto e giro di boa per il Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, che venerdì 10 ottobre  alle  21, nella chiesa di  Sant’Alessandro della Croce in Pignolo  presenterà a Bergamo un altro  interprete e  compositore  di altissimo profilo. Sul monumentale organo Serassi 1860 siederà infatti  Benjamin Righetti, musicista poliedrico, dalle mille sfaccettature, titolare dei quattro organi custoditi nella chiesa di Saint.François a Losanna ed amatissimo professore all’università d’alto perfezionamento (Haute Ecole de Musique) della stessa città. “Interprete d’immenso talento” (Diapason), dotato di un virtuosismo trascendentale, il poco più che quarantenne organista svizzero ha già al suo attivo oltre 60 numeri tra composizioni originali e spettacolari trascrizioni di famosi masterpieces. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

