Festival organistico | Benjamin Righetti protagonista del nuovo concerto
Bergamo. Quarto concerto e giro di boa per il Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, che venerdì 10 ottobre alle 21, nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo presenterà a Bergamo un altro interprete e compositore di altissimo profilo. Sul monumentale organo Serassi 1860 siederà infatti Benjamin Righetti, musicista poliedrico, dalle mille sfaccettature, titolare dei quattro organi custoditi nella chiesa di Saint.François a Losanna ed amatissimo professore all’università d’alto perfezionamento (Haute Ecole de Musique) della stessa città. “Interprete d’immenso talento” (Diapason), dotato di un virtuosismo trascendentale, il poco più che quarantenne organista svizzero ha già al suo attivo oltre 60 numeri tra composizioni originali e spettacolari trascrizioni di famosi masterpieces. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: festival - organistico
Festival Organistico: terzo concerto dedicato alla musica antica con João Vaz
La Festa di San Benedetto a San Martino delle Scale: festival organistico, spettacoli e processioni
Domani il via al 38° Festival Organistico presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale
DAL 21 SETTEMBRE FINO AL 23 NOVEMBRE 2025 VITTORIO VENETO (TV) XXI FESTIVAL ORGANISTICO SAN MICHELE ARCANGELO Edizione 2025 INFO E PRENOTAZIONI TEL 348 0642801 ?https://www.trevisoeventi.com/festival-organistico-san-mi - facebook.com Vai su Facebook
Festival Organistico Internazionale “Città Sant’Angelo” 2025/2026 Collegiata di San Michele Arcangelo SABATO 27 SETTEMBRE ORE 21.00 Concerto per organo “La musica organista dell’Europa del Nord” M° ROMAN PERUSKI Organista Titolare Cattedr - X Vai su X
Festival organistico Città di Bergamo, il 10 ottobre il concerto di Benjamin Righetti - Il concerto di Benjamin Righetti al Festival organistico internazionale Città di Bergamo, nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce. Scrive ecodibergamo.it
Festival Organistico, è tempo di fuoriclasse - Presentata la 33esima edizione del Festival Organistico Città di Bergamo. Si legge su ecodibergamo.it