Festival dello Sport la Grande Inaugurazione Cairo | Trento diventa un Villaggio Olimpico è bellissimo
Al Teatro Sociale la serata che dà inizio al Festival. Il messaggio del presidente del Cio Coventry: "Con così tanti campioni, il Festival è un modo per celebrare lo sport, la sua capacità di unire". Malagò: "Milano-Cortina, saremo pronti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Baia Flaminia, gran folla al Festival del mare. Dimostrazioni su sport e soccorsi
Al 45° Paladino d’oro sport film festival 150 film da 35 nazioni, edizione da record per la rassegna 2025
Sport e cinema a Sestriere: nasce "Sport Awards Film Festival"
Festival dello Sport al via oggi: da Ibrahimovic a Zidane, da Tamberi a Mancini, quattro giorni di campioni e adrenalina
LA LUNGA LINEA DEL 4X AL FESTIVAL DELLO SPORT Domani alle 10 al Palazzo della Regione di Trento si terrà "Remando nell'Oro", nell'ambito del Festival de La Gazzetta dello Sport Protagonisti del talk i campioni olimpici del quadruplo
Platini, Bagnaia, Bortoleto, Cancellara e tanti altri campioni: partenza sprint per il Festival dello Sport - Tutto pronto per la cerimonia d'apertura: ospiti d'onore Gimbo Tamberi e Carolina Kostner. Da msn.com
Cairo apre il Festival dello Sport di Trento 2025: «Con Milano-Cortina noi al centro del mondo. Sarà messaggio di pace» - Il numero 1 del Coni Luciano Bonfiglio: «Il Festival ormai un evento ... Riporta msn.com