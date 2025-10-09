Festival delle streghe e delle stregonerie
Il weekend dell'11 e 12 ottobre, la Villa Rucellai di Campi Bisenzio si trasformerà in un luogo di incontro per gli appassionati di magia, stregoneria e spiritualità. Il Festival delle streghe e stregonerie sarà un evento unico e indimenticabile, con workshop, rituali, dibattiti e molto altro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: festival - streghe
Streghe e Santi: è tempo di Teatro Archeologico Festival
A Benevento tornano notti delle streghe, via al Festival delle Janare
Benevento, al via la tredicesima edizione della “Notte delle Streghe – Janare Festival”
Il Festival delle Streghe - facebook.com Vai su Facebook
Un festival dedicato alle streghe. L’edizione zero di Stramonio - Si terrà dal 29 novembre al 1° dicembre l’edizione zero di Stramonio, festival culturale dedicato alla figura delle streghe e al fenomeno della loro persecuzione, che prende spunto da questo oscuro ... Segnala ilgiorno.it
Festival delle streghe a Benevento, gli esorcisti attaccano Mastella - Peccato che le amministrazioni locali di mezza Italia promuovano sempre più spesso iniziative legate al tema della ... Secondo ilmattino.it