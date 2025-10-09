Festival del ciclista lento In sella per arrivare ultimi Tra gli ospiti Giuseppe Saronni
Se l’alta velocità stressa, le cronometro causano orticaria e il ‘carico di watt’ sta indigesto, ecco che Ferrara sta per diventare la patria spirituale della lentezza. Torna per il nono anno, il Festival del Ciclista Lento, unico evento al mondo dove chi arriva primo viene guardato con sospetto e l’ultimo si prende l’applauso oltre al pasticcio ferrarese. Dal 24 al 26 ottobre, infatti, Ferrara si trasformerà nella capitale mondiale della lentezza a pedali con un programma che è mix tra sport, ironia, cultura e tanta gastronomia locale, e con campioni e campionesse che anche quest’anno proveranno a imparare ad andare pianissimo secondo la filosofia semplice ma rivoluzionaria lanciata dal patron Guido Foddis: "Beati gli ultimi che la vita sanno goder". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Anche quest'anno La Casona sarà partner del Festival del Ciclista Lento ospitando: - La serata di apertura di venerdì 24 ottobre con l'incontro "Lo sport è inclusione!", in collaborazione con Ap&C - Associazione Parkinsoniani & Caregivers. Apericena su pre
C'è nulla di meglio del lento, del Festival del ciclista lento - A Ferrara fino a domenica 29 ottobre si pedala piano (con Gianni Bugno) per la settimana festa di quelli che vanno lenti in bicicletta. Riporta ilfoglio.it
In sella tra le meraviglie Torna il ’Ciclista lento’ - Gli assessori: "Idea geniale" Pedalare lento per scoprire le bellezze ... Come scrive ilrestodelcarlino.it