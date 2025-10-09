festival del ciclista lento in sella per arrivare ultimi tra gli ospiti giuseppe saronni

Se l’alta velocità stressa, le cronometro causano orticaria e il ‘carico di watt’ sta indigesto, ecco che Ferrara sta per diventare la patria spirituale della lentezza. Torna per il nono anno, il Festival del Ciclista Lento, unico evento al mondo dove chi arriva primo viene guardato con sospetto e l’ultimo si prende l’applauso oltre al pasticcio ferrarese. Dal 24 al 26 ottobre, infatti, Ferrara si trasformerà nella capitale mondiale della lentezza a pedali con un programma che è mix tra sport, ironia, cultura e tanta gastronomia locale, e con campioni e campionesse che anche quest’anno proveranno a imparare ad andare pianissimo secondo la filosofia semplice ma rivoluzionaria lanciata dal patron Guido Foddis: "Beati gli ultimi che la vita sanno goder". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

