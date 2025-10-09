Festival dei Diritti due giornate dedicate alla promozione dei diritti umani
Due giornate dedicate al “Festival dei Diritti” che vedranno coinvolti circa mille ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo livello. Promosso dall’assessorato alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie con il finanziamento dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: festival - diritti
UNICEF Italia al Giffoni Film Festival 2025: al centro diritti, ascolto e partecipazione di bambini e ragazzi
Pace e diritti umani, 33 progetti finanziati dalla Regione: fra questi anche il Festival delle culture
Voli, mostre e diritti umani: in autunno torna il Festival internazionale dell'aquilone
Al via la dodicesima edizione del FFDUL- Film Festival Diritti Umani Lugano che, dal 12 al 19 ottobre, darà spazio a film che si occupano del tema, con ospiti e dibattiti con il pubblico.... - facebook.com Vai su Facebook
Festival sulla scenografia nelle Marche, incontro con Diritti - Dopo le tappe di Potenza Picena (Macerata), Senigallia (Ancona) e Urbino, il festival Prima Scena, dedicato all'arte della scenografia e diretto dallo scenografo Giancarlo Basili, arriva a Montefiore ... Come scrive ansa.it
Due giornate a Cagliari con l'International Wine&Food festival - Un menù certificato biologico con i prodotti tracciabili lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola, da proporre nei ristoranti. Come scrive ansa.it