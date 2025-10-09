Festeggiamenti a Gaza per l’accordo di pace Migliaia di persone in piazza

L’annuncio di questa notte ha portato in piazza migliaia di persone, sia in Israele che nella Striscia di Gaza. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Festeggiamenti a Gaza per l’accordo di pace. Migliaia di persone in piazza

In questa notizia si parla di: festeggiamenti - gaza

"Piano di pace" per Gaza, festeggiamenti dei palestinesi in strada a Khan Younis dopo l'accordo: "Momento storico" - VIDEO

Gaza, festeggiamenti in strada dopo l'annuncio di Trump sulla pace Israele-Hamas - X Vai su X

La gioia esplode in #Israele. Esultano le famiglie degli #ostaggi, festeggiamenti anche a #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, festeggiamenti in strada per la pace - I media israeliani riferiscono che gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno ... Da ansa.it

Guerra Gaza, accordo tra Hamas e Israele sulla prima fase del piano di pace - Prevista per oggi la firma della "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare entro il weekend i 20 ostaggi israeliani an ... Si legge su sport.sky.it