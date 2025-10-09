Festeggiamenti a Gaza per l’accordo di pace Migliaia di persone in piazza

Tv2000.it | 9 ott 2025

L’annuncio di questa notte ha portato in piazza migliaia di persone, sia in Israele che nella Striscia di Gaza. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

