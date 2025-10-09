Feste parallele | Gaza e Tel Aviv accomunate dalle scene di esultanza dopo l’annuncio dell’accordo video

Un’ondata di gioia ha travolto Gaza e Tel Aviv nella notte, dopo la firma del primo accordo di pace tra Israele e Hamas in Egitto. Alla fine, il piano proposto da Trump ha portato un sospiro di sollievo tra gli israeliani e i palestinesi, che sono scesi in piazza nella notte per festeggiare la cessazione delle ostilità. Nei video pubblicati online e diventati virali, si vedono i civili di Gaza che ballano e battono le mani. Ma vale lo stesso anche per i cittadini ebrei che si sono riuniti nella piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, sventolando le bandiere israeliane e americane. Un momento storico che ha raccolto tutte le generazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

