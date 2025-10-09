Feste parallele | Gaza e Tel Aviv accomunate dalle scene di esultanza dopo l’annuncio dell’accordo video

Secoloditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di gioia ha travolto Gaza e Tel Aviv nella notte, dopo la firma del primo accordo di pace tra Israele e Hamas in Egitto. Alla fine, il piano proposto da Trump ha portato un sospiro di sollievo tra gli israeliani e i palestinesi, che sono scesi in piazza nella notte per festeggiare la cessazione delle ostilità. Nei video pubblicati online e diventati virali, si vedono i civili di Gaza che ballano e battono le mani. Ma vale lo stesso anche per i cittadini ebrei che si sono riuniti nella piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, sventolando le bandiere israeliane e americane. Un momento storico che ha raccolto tutte le generazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

feste parallele gaza e tel aviv accomunate dalle scene di esultanza dopo l8217annuncio dell8217accordo video

© Secoloditalia.it - Feste parallele: Gaza e Tel Aviv accomunate dalle scene di esultanza dopo l’annuncio dell’accordo (video)

In questa notizia si parla di: feste - parallele

Festa di Roma, cronaca e guerra da Monteiro a Gaza - Casi di cronaca diventati emblematici, dal delitto Casati Stampa a Willy Duarte Monteiro, battaglie sociali, ma anche i conflitti del nostro presente, a cominciare da Gaza. Come scrive ansa.it

Festa del Fatto, rivedi l’incontro “Gaza, che fare?” con Francesca Albanese, Aya Ashour, Elena Basile, Enzo Porpiglia e Maddalena Oliva - Alla festa de il Fatto Quotidiano, in corso al Circo Massimo fino a domenica 14 settembre, il dibattito “Gaza, che fare? Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Feste Parallele Gaza Tel