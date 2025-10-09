Festa Roma in anteprima il docufilm Pontifex di Daniele Ciprì
Roma, 9 ott. (askanews) – Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma “Pontifex”, il documentario diretto da Daniele Ciprì, nato dal soggetto di Massimo Maria de’ Cavalieri e sviluppato con la sceneggiatura del Prof. Arnaldo Colasanti. Prodotto da Mnemosyne e OvePossibile, “Pontifex” intreccia testimonianza, spiritualità e narrazione cinematografica per affrontare le grandi domande del nostro tempo. E dopo il passaggio alla Festa sarà distribuito in sala 24, 25 e 26 novembre da Film Club Distribuzione. Al centro del documentario, che sarà presentato il 15 ottobre al Teatro Studio Gianni Borgna e il 16 al Giulio Cesare, l’intervista esclusiva a S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
