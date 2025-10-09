Festa in onore di San Michele Arcangelo a Carbonra di Bari

Carbonara di Bari, dal 24 al 26 ottobre 2025, si veste a festa per rendere omaggio a San Michele Arcangelo, con un programma ricco di spiritualità, cultura e grandi eventi. Una celebrazione sentita e partecipata, che unisce l’intera comunità in un abbraccio di fede e tradizione, con il patrocinio. 🔗 Leggi su Baritoday.it