Festa e cena sarda a Carpignano Sesia

Carpignano in festa con la Sardegna.Un gemellaggio, anche gastronomico, tra Carpignano e Mara, in provincia di Sassari.Sabato 11 ottobreOre 10 Arrivo della delegazione di Mara (SS) e saluto dei Sindaci in Sala ConsiliareOre 15 Vestizione e presentazione dei costumi tradizionali dei due paesiOre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

