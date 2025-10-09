Festa e cena sarda a Carpignano Sesia
Carpignano in festa con la Sardegna.Un gemellaggio, anche gastronomico, tra Carpignano e Mara, in provincia di Sassari.Sabato 11 ottobreOre 10 Arrivo della delegazione di Mara (SS) e saluto dei Sindaci in Sala ConsiliareOre 15 Vestizione e presentazione dei costumi tradizionali dei due paesiOre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: festa - cena
Contaminazione nei cibi, 20 persone intossicate alla festa dopo la cena nelle cantine
Archeo-trekking e una cena nel cuore del borgo per ‘Cerealia, la Festa del Grano di Carlantino’
Cena bianca con l’anello. Fa la richiesta di nozze in ginocchio sulla piazza. Festa grande nel centro
FESTA A PORTA DEL FORO: LA CENA DELLA VITTORIA https://cityne.ws/baTWK - facebook.com Vai su Facebook
Festa e cena sarda a Carpignano Sesia - Un gemellaggio, anche gastronomico, tra Carpignano e Mara, in provincia di Sassari. Segnala novaratoday.it