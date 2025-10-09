Festa di Castagnatura | a Raggiolo torna il tradizionale evento autunnale
Due giorni per celebrare sapori, colori e atmosfere dell’autunno. Il borgo di Raggiolo rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con la Festa di Castagnatura che, sabato 1 e domenica 2 novembre, proporrà un ricco calendario di iniziative per tutte le età tra spettacoli, degustazioni, musica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
