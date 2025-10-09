Festa dell’Olio Bono a Vicopisano
Domenica 26 ottobre torna la Festa dell’Olio Bòno di Vicopisano, seconda edizione della manifestazione promossa dal Circolo Arci L’Ortaccio di via Loris Baroni. Un’intera giornata dedicata all’Olio Extra Vergine d’Oliva nuovo e alle tradizioni legate alla sua produzione.Dalle 10:30 alle 12:30. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
