Festa del Cinema di Roma 2025 Valentina Cenni presenta ‘Tutta Vita’ | Bollani in jam con i big del jazz italiano

Un gruppo di musicisti, una casa-studio trasformata in residenza artistica e una macchina da presa che li segue con rispetto e curiosità, cercando di cogliere l’anima del processo creativo. ‘Tutta vita’, il primo documentario di Valentina Cenni, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, il 25 ottobre al MAXXI. Attorno al pianista e compositore Stefano Bollani si sono raccolti alcuni tra i più grandi nomi del jazz italiano. Nomi consolidati come Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto ma anche tre giovani talenti come i chitarristi Matteo Mancuso e Christian Mascetta e la cantante e pianista Frida Bollani Magoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

