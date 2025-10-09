(LaPresse) “Senti l’odorino della ‘Festa del Cinema’ di Roma? Ci sono due progetti che sono in due sezioni diverse. La prima è nella sezione ‘Freestyle’ ed è il film ‘Il grande boccia’, regia di Karen Di Porto e con protagonista Ricky Memphis, un viaggio nella Cinecittà degli anni ’70. L’altra è la serie, evento speciale per ‘Alice nella città’, “L’appartamento sold out’, regia di Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni e sono accanto a Giorgio Pasotti”. Così Liliana Fiorelli lancia il doppio appuntamento che la vedrà impegnata nella prossima Festa del Cinema di Roma. L’attrice ricorda, quindi, alcune tra le altre serie televisive a cui ha preso parte: “Forse avete già visto ‘Noi’, su Rai 1? Oppure ‘Non ci resta che il crimine – La Serie’ su Sky, accanto a grandi attori strepitosi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma 2025, Liliana Fiorelli presenta i suoi due progetti