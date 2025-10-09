"La festa dedicata alle comunità straniere al Piano non è stata cancellata, ma soltanto rinviata al prossimo anno". La puntualizzazione arriva dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Maria Grazia De Angelis che interviene in qualità di delegata dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, per l’inclusione. Della questione, la settimana scorsa, si è occupato il nostro giornale che in effetti non ha parlato di alcuna cancellazione, quanto di un posticipo a data da destinarsi quando ormai sembrava che la data dell’11 ottobre fosse quella giusta per organizzare quell’evento. La De Angelis parla di articoli provocatori, in realtà il Carlino ha soltanto evidenziato i fatti fermandosi alla cronaca degli eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa dei Popoli, altro round: "E’ stata solo rinviata. Ankon Nostra assente"