Festa alla scuola Giuliana Saladino | donati libri astucci e giochi ai piccoli alunni

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altra giornata di festa e solidarietà all'istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, dove la Flc Cgil Palermo ha consegnato stamattina (9 ottobre) un vasto assortimento di libri, giochi didattici, astucci, ai piccoli alunni e alunne della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

