Festa alla scuola Giuliana Saladino | donati libri astucci e giochi ai piccoli alunni
Altra giornata di festa e solidarietà all'istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, dove la Flc Cgil Palermo ha consegnato stamattina (9 ottobre) un vasto assortimento di libri, giochi didattici, astucci, ai piccoli alunni e alunne della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: festa - scuola
Quando inizia la scuola a Catania e quali sono i giorni di festa già stabiliti
La scuola in festa all’Arena. Premiati i traguardi raggiunti, impegno e valori protagonisti
Piazza e scuola nuove, doppia festa a Camatta
Festa dei Nonni – 2 ottobre La nostra scuola ha celebrato la Festa dei Nonni con momenti speciali di gioia e condivisione. Gli alunni hanno voluto ringraziare i nonni per il loro ruolo insostituibile nella vita di ciascuno. I nonni sono radici profonde e ali l - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, bruciano rifiuti vicino alla scuola Saladino. Il preside fa evacuare gli studenti - Troppi rifiuti bruciati nelle vicinanze della scuola e il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo Giusto Catania ha fatto evacuare i locali scolastici di via Barisano da Trani ... Come scrive rainews.it