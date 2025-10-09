Festa a Tel Aviv per il ritorno degli ostaggi | Incubo lungo 733 giorni Ma Hamas non trova i corpi delle vittime

Mercoledì notte. Tel Aviv dorme, è immersa nel buio. Ma alle due del mattino, dopo che Trump ha appena annunciato il raggiungimento dell’accordo su Gaz a, anche Netanyahu pubblica un comunicato: “È un giorno grande per Israele – annuncia –. Più tardi convocherò il governo per ratificare l’accordo e per riportare indietro i nostri cari ostaggi. Ringrazio le nostre forze armate e, dal profondo del cuore, ringrazio Trump”. People wave US and Israeli flags at Hostage Square in Tel Aviv on October 9, 2025, following the announcement of a new Gaza ceasefire deal. Israel and Hamas on October 9 agreed a Gaza ceasefire deal to free the remaining living hostages, in a major step towards ending a war that has killed tens of thousands of people and unleashed a humanitarian catastrophe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festa a Tel Aviv per il ritorno degli ostaggi: “Incubo lungo 733 giorni”. Ma Hamas non trova i corpi delle vittime

