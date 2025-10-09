Ferrero Innovation Day Italia | tutte le novità Nutella Eat Natural Kinder e Ferrero Rocher

Si è svolto oggi, 9 ottobre, il primo “Ferrero Innovation Day Italia”, un evento dedicato alla presentazione in anteprima nazionale dei nuovi prodotti e alla celebrazione dello spirito d’innovazione che è da sempre al cuore del modello di business del Gruppo Ferrero. Per Ferrero Italia, questa giornata rappresenta un’occasione importante: dimostrare il suo impegno nel trasferire valore al mercato domestico attraverso l’ innovazione di prodotto, ampliare l’offerta commerciale, presidiare nuovi segmenti e generare nuove occasioni di consumo per sostenere la crescita locale. Con un’operatività che spazia su 12 categorie di prodotto e un portafoglio di oltre 30 brand, Ferrero in Italia ha fatto registrare tra il 2021 e il 2025 il più alto tasso di crescita nel suo mercato di riferimento, secondo i dati di Circana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

