Ferrero Innovation day Italia ecco le novità in arrivo sul mercato italiano

Roma, 9 ott. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolto oggi il primo 'Ferrero Innovation day Italia', evento nato con l'intento di presentare i nuovi prodotti in arrivo sul mercato domestico e al contempo celebrare lo spirito di innovazione e imprenditorialità che da sempre contraddistingue il modello di business del Gruppo Ferrero. Per Ferrero Italia questo appuntamento rappresenta un'occasione per confermare la volontà di trasferire valore sul mercato attraverso le innovazioni di prodotto messe a disposizione dal Gruppo, propedeutiche all'ampliamento dell'offerta commerciale e al presidio di nuovi segmenti di mercato, nonché di occasioni di consumo per sostenere la crescita sul mercato locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ferrero Innovation day Italia, ecco le novità in arrivo sul mercato italiano

In questa notizia si parla di: ferrero - innovation

More than 50 years of Art, Tradition and Innovation. Oltre 50 anni di Arte, Tradizione e Innovazione. www.mastrodepaja.it #pipeitaliane #madeinitaly #smokingpipe #handmadepipes #mastrodepaja #pipes #briarpipes #pipeartisan #pipedesign - facebook.com Vai su Facebook

Ferrero Innovation day Italia, ecco le novità in arrivo sul mercato italiano - Si è svolto oggi il primo 'Ferrero Innovation day Italia', evento nato con l’intento di presentare i nuovi prodotti in arrivo sul mercato domestico e al contempo celebrare lo spirito di innovazione e ... Come scrive adnkronos.com

Ferrero: novità, dati di mercato e bilancio 2025 - L’azienda, che ha deciso di puntare su after lunch e giovani adulti, in Italia ha toccato un fatturato pari a 1,9 miliardi. Riporta repubblica.it