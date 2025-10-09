Ferrari volano stracci in F1 | lite ai box

La stagione 2025 di F1 rappresenta un autentico inferno per la Ferrari, e le cose sembrano andare sempre peggio. La Ferrari sta affrontando quella che probabilmente è la stagione più difficile in assoluto per il team italiano almeno dal 2020. Pochi podi, una sola pole position e neanche una vittoria nell’arco di quest’annata che ha regalato veramente poche soddisfazioni alla scuderia di Maranello e alla gestione sportiva. I primi grandi delusi sono Charles Leclerc e Lewis Hamilton. In particolare il monegasco, che per l’ennesima volta si è trovato a dover correre con una vettura assolutamente non all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

