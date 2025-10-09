Ferrari svela piano 2030 e primi dettagli bev Titolo crolla in Borsa

Maranello, 9 ott. (askanews) – Ferrari svela al Capital markets day a Maranello i primi particolari dell’elettrica, aggiorna i target 2025 e presenta il nuovo piano industriale al 2030 che prevede una crescita dei ricavi a 9 miliardi, della redditività, con un margine lordo di almeno il 40%, 4 lanci l’anno e un aumento della politica di dividendi dal 35% al 40% degli utili. Negativa la reazione in Borsa dove il titolo è stato anche sospeso per eccesso di ribasso con perdite fino al 16%. “I numeri sono un punto di partenza, ma il mercato si aspettava ricavi più alti, questo è chiaro. E’ importante che rispettiamo gli obiettivi, non possiamo vincolarci a target che poi non siamo in grado di raggiungere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

