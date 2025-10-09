Ferrari svela i dettagli della prima elettrica arriverà nel 2026
Maranello, 9 ott. (askanews) – Al Capital Markets Day 2025, Ferrari svela i primi dettagli di componentistica e telaio della nuova vettura elettrica, la prima nella storia del Cavallino Rampante. Il modello quattro porte come la Purosangue rappresenta una pietra miliare nella strategia di neutralità tecnologica del brand, che integra motorizzazioni endotermiche, ibride Hev e Phev e ora anche la propulsione completamente elettrica. “La Ferrari Elettrica non vuole essere alternativa ma aggiuntiva nella nostra gamma. È la miglior decisone che potevamo prendere è la dimostrazione che possiamo gestire più tecnologie e realizzare prodotti unici”, ha detto il Ceo di Ferrari Benedetto Vigna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
