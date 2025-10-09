Ferrari L’elettrica ci porterà nuovi clienti ma non abbandoneremo i motori a benzina

L'amministratore delegato Benedetto Vigna illustra agli azionisti la strategia che guarda alla neutralità tecnologica, ma il presidente John Elkann parla ancora più chiaro: ”Mi impegno per preservare l’unicità di Ferrari”. Quattro nuovi modelli ogni anno fino al 2030, 20% elettrici, ma il titolo azionario ha perso il 15%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari, “L’elettrica ci porterà nuovi clienti, ma non abbandoneremo i motori a benzina”

In questa notizia si parla di: ferrari - elettrica

