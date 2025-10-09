Ferrari in arrivo 4 nuovi modelli e il lancio dell’elettrica
Ferrari celebra il Capital markets day con l’arrivo di 4 nuovi modelli e il lancio della sua elettrica. Il presidente John Elkann conferma l’impegno e ne fa “una questione personale” la passione per il Cavallino. A Maranello è stato presentato il Piano strategico 2026-2030 che l’amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna considera “tanto ambizioso”. E che viene ritenuto pieno di progetti che “consentiranno di realizzare le ambizioni del marchio entro la fine del decennio”. A Piazza Affari il titolo però non ingrana, anzi un tonfo che porta il listino a viaggiare in retromarcia forzata, perdendo al momento oltre il 16%. 🔗 Leggi su Lapresse.it
