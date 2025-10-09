Ferrari il sogno elettrico si spegne | Elkann frena e la Borsa punisce Maranello

Nel mondo di Maranello tutto corre veloce. Anche quando si va in retromarcia. Al Capital Markets Day,il presidente John Elkann ha parlato con entusiasmo del futuro del Cavallino Rampante. Più ricavi, più dividendi, più buyback. E, per non farsi mancare nulla, una bella frenata sull'elettrico. Il risultato? Un buco da oltre 12 miliardi di euro in Borsa, con il titolo Ferrari che ha perso il 14% in una sola giornata, affondando sotto i 350 euro. La caduta porta in rosso (ma in un tonalità che a Maranello non piace) il bilancio dell'anno considerando che il 2 gennaio il titolo valeva 409 euro. Una delusione che ricorda molto da vicino quelle collezionate quest'anno sui circuiti di F1 solo parzialmente compensati dal trionfo alla 24 ore di Le Mans La beffa dei numeri perfetti.

