Ferrari elettrica | svelati i primi dettagli sul debutto della supercar a batteria

La prima Ferrari completamente elettrica è sempre più vicina al debutto. Durante il Capital Markets Day a Maranello, la casa di Maranello ha svelato i primi dettagli ufficiali del modello, che rappresenta una svolta storica per il Cavallino Rampante. La vettura avrà quattro porte e quattro posti, con una potenza superiore ai 1.000 cavalli, una velocità massima di 310 kmh e un’autonomia dichiarata di oltre 530 chilometri. Si tratta della prima Ferrari 100% elettrica, destinata a segnare un passaggio chiave nella strategia di neutralità tecnologica del marchio. 🔗 Leggi su Panorama.it
