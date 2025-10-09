Ferrari Elettrica ora la conosciamo | svelate le specifiche L’inizio di una nuova era a Maranello

Dday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 1000 CV e 530 km di autonomia: la prima Ferrari a zero emissioni riscrive le regole del Cavallino. 🔗 Leggi su Dday.it

ferrari elettrica ora la conosciamo svelate le specifiche l8217inizio di una nuova era a maranello

© Dday.it - Ferrari Elettrica, ora la conosciamo: svelate le specifiche. L’inizio di una nuova era a Maranello

In questa notizia si parla di: ferrari - elettrica

Ferrari elettrica, debutto nel 2026: avrà oltre 1.000 Cv e un sound inedito

Ferrari elettrica, il rombo con la scossa

Ferrari elettrica, la rivoluzione parte dal powertrain: tecnologia da F1, oltre 1.000 Cv e un suono puro

ferrari elettrica conosciamo svelateFerrari, l'elettrica svela i suoi segreti: super tecnologica e con più di 1.000 cavalli - In attesa di rivelare design e nome della prima EV del Cavallino, la Casa di Maranello ha svelato i dettagli tecnici dell'elettrica: potentissima, raffinata tecnologicamente e con prestazioni da vera ... Riporta auto.it

ferrari elettrica conosciamo svelateFerrari, tutto pronto per l'elettrica: 4 motori, 4 porte, mille cavalli e un disegno da "iPhone" - Avrà quattro motori elettrici, quattro ruote sterzanti, quattro porte e quattro posti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Elettrica Conosciamo Svelate