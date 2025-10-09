Ferrari elettrica la rivoluzione parte dal powertrain | tecnologia da F1 oltre 1.000 Cv e un suono puro

Per conoscere le forme definitive e le soluzioni adottate per gli interni bisognerà attendere ancora qualche mese, visto che le previsioni indicano un debutto sul mercato della Ferrari elettrica nel corso del 2026. L'appuntamento è per la prossima primavera, in concomitanza con una World Premiere in cui il Cavallino andrà a svelare il primo modello full electric della propria gamma. Una sfida per certi versi storica, che ha impegnato il marchio negli ultimi quattro anni e che, come affermato da Benedetto Vigna, presidente della casa emiliana, in occasione del Capital Markets Day, non subirà ulteriori modifiche (al progetto) o ritardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

