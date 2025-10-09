Ferrari Elettrica la prima Rossa a batteria avrà 4 motori 1000 CV e 530 km di autonomia

Una Ferrari come la “ Elettrica ” – per il momento a Maranello la chiamano così, ma il nome potrebbe non essere definitivo – non c’era mai stata. Rosse con tecnologia ibrida sì e persino con carrozzeria Suv. Ma un’elettrica mai. Tuttavia, quelli di Maranello ne sono convinti: “Se vuoi essere un’azienda leader, devi poter dominare ed eccellere con ogni tecnologia propulsiva, inclusa quella elettrica. La stessa che noi interpretiamo alla nostra maniera per far divertire i nostri clienti come mai prima d’ora a bordo di una EV”, spiega Benedetto Vigna, il numero uno della Ferrari: “Crediamo nella neutralità tecnologica e abbiamo deciso di investire nella Ferrari Elettrica per confermare che possiamo far esaltare i nostri clienti con qualsiasi tipologia motoristica; e per allargare portafoglio tecnologico” (e quello clienti). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferrari Elettrica, la prima Rossa a batteria avrà 4 motori, 1000 CV e 530 km di autonomia

Ferrari elettrica, debutto nel 2026: avrà oltre 1.000 Cv e un sound inedito

Ferrari elettrica, il rombo con la scossa

Ferrari elettrica, la rivoluzione parte dal powertrain: tecnologia da F1, oltre 1.000 Cv e un suono puro

La Ferrari Elettrica avrà mille cavalli, quattro motori e una super batteria - La casa di Maranello ha svelato l'architettura, telaio e sistema di trazione della sua prima auto a ioni di litio

Ferrari Elettrica, svelati i primi segreti: la rivoluzione comincia a Maranello - A Maranello arrivano le prime informazioni ufficiali sulla nuova Ferrari elettrica: due parole forti da leggere una accanto all'altra, ma ciò che emerge non è uno strappo col passato bensì un perfetto