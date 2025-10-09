Ferrari elettrica il rombo con la scossa

“Non sarà una supercar. La Ferrari elettrica l’ho già testata di notte, quindi senza camuffamento. Posso dire che è unica e ti prende tantissimo quando la guidi”. Abbottonatissimo, il ceo del Cavallino rampante, Benedetto Vigna, centellina le parole seppur sommerso dalle domande da parte dei media di tutto il mondo presenti a Maranello per il primo dei tre momenti riservati alla prima Ferrari a batteria della storia. Dopo il cuore elettrico, la meccanica e l’aerodinamica, tutti aspetti approfonditi ieri dagli ingegneri di Maranello, nel 2026 saranno svelati prima gli interni e, dulcis in fundo, entro la metà dell’anno, la nuova creatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferrari elettrica, il rombo con la scossa

In questa notizia si parla di: ferrari - elettrica

Ferrari elettrica, debutto nel 2026: avrà oltre 1.000 Cv e un sound inedito

