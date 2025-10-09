Ferrari elettrica debutto nel 2026 | avrà oltre 1.000 Cv e un sound inedito

A pochi mesi dal debutto sul mercato, previsto per la primavera del 2026, la casa di Maranello ha svelato i dettagli relativi al powertrain, al telaio e alle prestazioni del primo modello completamente elettrico. Uno sguardo al sottoscocca, con i primi dati relativi all'autonomia e alle prestazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari elettrica, debutto nel 2026: avrà oltre 1.000 Cv e un sound inedito

In questa notizia si parla di: ferrari - elettrica

