Ferrari e-Vortex il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano
(Adnkronos) – In tempi record, meno di quattro mesi, è stato completato Ferrari e-Vortex, il nuovo circuito di prova realizzato accanto alla leggendaria Pista di Fiorano. L’infrastruttura, lunga circa due chilometri e sviluppata su una superficie complessiva di 37.000 metri quadrati, rappresenta un passo cruciale per ottimizzare i processi di collaudo delle vetture appena uscite . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
