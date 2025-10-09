Ferrari e-Vortex il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano

(Adnkronos) – In tempi record, meno di quattro mesi, è stato completato Ferrari e-Vortex, il nuovo circuito di prova realizzato accanto alla leggendaria Pista di Fiorano. L’infrastruttura, lunga circa due chilometri e sviluppata su una superficie complessiva di 37.000 metri quadrati, rappresenta un passo cruciale per ottimizzare i processi di collaudo delle vetture appena uscite . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

