Ferrari crolla in Borsa | la svolta elettrica non convince? Cosa dicono i conti di Maranello

Il rombo della Ferrari elettrica? “Come una chitarra elettrica” ha spiegato Gianmaria Fulgenzi, responsabile del dipartimento che sta sviluppando la nuova supercar con l'effige del cavallino i cui primi dettagli sono stati presentati oggi a Maranello. Ma il piano industriale non ha scaldato il. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ferrari - crolla

Ferrari crolla in Borsa (-10%), deludono i ricavi e le consegne

Ferrari crolla in Borsa (-10%), deludono i ricavi e le consegne

Ferrari crolla in Borsa (-11,6%) e brucia 9 miliardi

Lancia in crisi, Ypsilon crolla: Ferrari la supera nelle vendite - facebook.com Vai su Facebook

La Red Bull con Verstappen ci prova mentre la Ferrari in F1 crolla, ma nel WEC ha la prima possibilità di vincere il mondiale Ecco l'editoriale del direttore #F1 #WEC - X Vai su X

Azioni Ferrari stanno crollando: cosa succede in borsa? - svolta tecnologica e strategica per il marchio di Maranello, da sempre simbolo del motore termico e delle emozioni ... Lo riporta borsainside.com

Borsa: Ferrari +2%, per analisti e' da comprare in vista del nuovo Piano - Acquisti su Ferrari a Piazza Affari, dove i titoli del Cavallino mettono a segno la migliore prestazione tra le blue chip milanesi guadagnando il 2,11% a ... Come scrive borsaitaliana.it