Ferrari crolla in Borsa | la svolta elettrica non convince? Cosa dicono i conti di Maranello

Today.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rombo della Ferrari elettrica? “Come una chitarra elettrica” ha spiegato Gianmaria Fulgenzi, responsabile del dipartimento che sta sviluppando la nuova supercar con l'effige del cavallino i cui primi dettagli sono stati presentati oggi a Maranello. Ma il piano industriale non ha scaldato il. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ferrari - crolla

Ferrari crolla in Borsa (-10%), deludono i ricavi e le consegne

Ferrari crolla in Borsa (-10%), deludono i ricavi e le consegne

Ferrari crolla in Borsa (-11,6%) e brucia 9 miliardi

Azioni Ferrari stanno crollando: cosa succede in borsa? - svolta tecnologica e strategica per il marchio di Maranello, da sempre simbolo del motore termico e delle emozioni ... Lo riporta borsainside.com

Borsa: Ferrari +2%, per analisti e' da comprare in vista del nuovo Piano - Acquisti su Ferrari a Piazza Affari, dove i titoli del Cavallino mettono a segno la migliore prestazione tra le blue chip milanesi guadagnando il 2,11% a ... Come scrive borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Crolla Borsa Svolta