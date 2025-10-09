Fermiamo la carneficina Le iniziative pro Palestina del Forum della Pace

Prendere la parola e darla a chi non ce l’ha, scendere in piazza e, con quelle parole, fare rumore. Questo, è stato, ed è, lo scopo delle iniziative e dell’impegno, in sostegno del popolo palestinese, del Forum della pace, che riunisce in sé varie realtà, sociali e politiche, del territorio. Ed questo, il filo rosso, che lega le iniziative, avviate da diverso tempo, e messe in atto per il boicottaggio dei prodotti israeliani e per il disarmo: dalle lettere inivate alle farmacie, comunali e private, le stesse destinate alle amministrazioni di tutta la zona versiliese per far prendere loro posizione, alle raccolte firme e alle manifestazioni, come quella di ieri sera, organizzata da Giovani Comunisti e dal Collettivo studentesco Picchio Rosso, in Piazza Duomo a Pietrasanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it