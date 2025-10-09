Ferito sul lavoro soccorso in eliambulanza

Paura ieri mattina intorno alle 11 in via Luigi Einaudi, nella zona industriale di Fano, dove un lavoratore è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un operaio straniero di 47 anni, sarebbe rimasto schiacciato al torace tra le forche di un muletto durante una manovra. I colleghi, accortisi subito dell’accaduto, hanno dato l’allarme e avviato i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona con un trauma toracico da schiacciamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

