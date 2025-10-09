Ferito sul lavoro soccorso in eliambulanza
Paura ieri mattina intorno alle 11 in via Luigi Einaudi, nella zona industriale di Fano, dove un lavoratore è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un operaio straniero di 47 anni, sarebbe rimasto schiacciato al torace tra le forche di un muletto durante una manovra. I colleghi, accortisi subito dell’accaduto, hanno dato l’allarme e avviato i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona con un trauma toracico da schiacciamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ferito - lavoro
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Salento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa
Ancora un grave incidente sul lavoro: crolla un intonaco, operaio investito in pieno e ferito gravemente al braccio. E’ successo stamane a Terracina
ANAGNI – Incidente sul lavoro in un’azienda di Anagni: operaio ferito alla testa Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre 2025 si è verificato un infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda. Un operaio 56enne di Fumone (FR), mentre stava effettuando lo spostame - facebook.com Vai su Facebook
Operaio ferito in un incidente sul lavoro sulla Strada Costiera di Trieste: soccorso dai Vigili del fuoco e trasportato in elicottero all’ospedale. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Ferito sul lavoro, soccorso in eliambulanza - Un operaio straniero di 47 anni è rimasto schiacciato al torace tra le forche di un muletto ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Operaio ferito da una motosega - CRONACA: I mezzi di soccorso hanno raggiunto il lavoratore, imbarcato sull'eliambulanza umbra e trasferito in ospedale. Come scrive toscanamedianews.it