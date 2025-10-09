Femminicidio nel pescarese | ex detenuto spara alla ex moglie poi si barrica in un bar

Fanpage.it | 9 ott 2025

È accaduto a Lettomanoppello. L’aggressore, dopo aver sparato, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno subito avviato un’imponente caccia all’uomo: il fuggitivo si sarebbe rifugiato in un bar dove avrebbe continuato a sparare all’impazzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: femminicidio - pescarese

