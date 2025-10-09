Femminicidio nel pescarese | ex detenuto spara alla ex moglie poi si barrica in un bar
È accaduto a Lettomanoppello. L'aggressore, dopo aver sparato, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine hanno subito avviato un'imponente caccia all'uomo: il fuggitivo si sarebbe rifugiato in un bar dove avrebbe continuato a sparare all'impazzata.
On The road, dopo la prima tappa al De Cecco la presidente Pestilli ha illustrato il progetto alla Commissione parlamentare sul femminicidio Si è svolto nell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara l'incontro 'Libera di Vivere', evento on the road promo
Femminicidio nel Pescarese, arrestato ex marito - Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito.
Femminicidio di Alessandra Matteuzzi: "Ergastolo definitivo per l'ex compagno Giovanni Padovani" - sotto casa, il 23 agosto 2022, mentre era al telefono con la sorella Stefania, dall'ex