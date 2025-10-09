Femminicidio nel pescarese | ex detenuto spara alla ex moglie poi si barrica in un bar e viene arrestato

È accaduto a Lettomanoppello. L'aggressore, dopo aver sparato, si è dato alla fuga facendo inizialmente perdere le proprie tracce e rifugiandosi in un bar dove avrebbe continuato a sparare all'impazzata prima di essere arrestato.

Femminicidio nel pescarese: ex detenuto spara alla ex moglie poi si barrica in un bar

On The road, dopo la prima tappa al De Cecco la presidente Pestilli ha illustrato il progetto alla Commissione parlamentare sul femminicidio Si è svolto nell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara l'incontro 'Libera di Vivere', evento on the road promo

