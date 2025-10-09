Femminicidio nel Pescarese | donna uccisa per strada a colpi di pistola Arrestato il marito

Uccisa a colpi di pistola. Ancora un femminicidio, questa volta Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara. Il delitto è avvenuto in strada, nel tardo pomeriggio di giovedì. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata ammazzata dal marito. L’uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato poco dopo a Turrivalignani, dove era entrato in un bar e, da quanto si apprende, aveva esploso uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno. Inutili i tentativi di soccorso per la donna, che è morta per strada. Sul posto i carabinieri della compagnia di Popoli e quelli del reparto operativo del comando provinciale di Pescara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

