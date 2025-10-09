Femminicidio nel Pescarese arrestato l’ex marito | si era barricato in un bar

Pescara, 9 ottobre 2025 - Ennesimo femminicidio, questa volta in un paesino in provincia di Pescara, esattamente a a Lettomanoppello. Secondo le prime informazioni, la vittima, Clelia, di 66 anni, sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L'uomo, Antonio Mancini, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato a Turrivalignani dove era entrato in un bar e, da quanto si apprende, aveva esploso uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno. Il delitto è avvenuto in strada, nel tardo pomeriggio. Secondo le ricostruzioni l’uomo, dopo avere ucciso a colpi di pistola l'ex moglie, è fuggito e si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell'omicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Femminicidio nel Pescarese, arrestato l’ex marito: si era barricato in un bar

