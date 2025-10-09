Femminicidio nel Pescarese 69enne uccide l’ex moglie
A Lettomanoppello, piccolo centro della provincia di Pescara, una donna di 66 anni è stata uccisa in strada a colpi di pistola dall’ex marito, Antonio Mancini, 69 anni, già noto alle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe raggiunto la vittima e aperto il fuoco davanti a diversi testimoni. Dopo il delitto, Mancini è fuggito a Turrivalignani, località distante pochi chilometri, dove si è rifugiato in un bar. Lì avrebbe esploso uno o più colpi di pistola, senza colpire nessuno. I militari lo hanno infine bloccato e arrestato. La zona è stata transennata e l’arma utilizzata per l’omicidio è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Lettera43.it
