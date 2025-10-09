Femminicidio la Campania istituisce la Giornata della Memoria | si celebrerà il 22 maggio

Salernotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha istituito una giornata ufficiale per ricordare le vittime di femminicidio. La ricorrenza, fissata per il 22 maggio, servirà a promuovere iniziative di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, per diffondere una cultura della non violenza.La commemorazioneIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - campania

femminicidio campania istituisce giornataConsiglio Campania, pdl e ddl approvati seduta 25 settembre 2025 - Approvati: pdl alle Camere per introduzione educazione all’affettività, ddl per la Giornata regionale commemorativa per Giuglia, Tiago e vittime femminicidio, pdl per affidamenti e solidarietà familia ... Lo riporta expartibus.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Campania Istituisce Giornata