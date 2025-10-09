Femminicidio di Lettomanoppello l' uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’omicidio di una donna che si è verificato nella giornata odierna a Lettomanoppello è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità, un episodio che prima di essere archiviato con etichette preconfezionate va indagato e approfondito».A scrivere sono il sindaco Simone Romano D'Alfonso e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - lettomanoppello

Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato

Lettomanoppello (Pescara), uccisa a colpi di pistola dall’ex marito: ennesimo femminicidio

femminicidio lettomanoppello uomo haFemminicidio nel Pescarese, arrestato l’ex marito: si era barricato in un bar - Ennesimo femminicidio, questa volta in un paesino in provincia di Pescara, esattamente a a Lettomanoppello. Si legge su quotidiano.net

femminicidio lettomanoppello uomo haUccide la moglie in strada tra la gente, arrestato - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Lettomanoppello Uomo Ha