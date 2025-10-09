Femminicidio di Cinzia Pinna perché Emanuele Ragnedda avrebbe tentato il suicidio secondo la criminologa
La psicologa e criminologa forense Cristina Brasi parla del tentato suicidio di Emanuele Ragnedda: “Gesto frequente, amplificato dalla notorietà del personaggio, e dall’esposizione a social e media”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia
A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”
YouTG.net. . FEMMINICIDIO DI CINZIA PINNA, I RIS DI NUOVO A CONCA ENTOSA CONSIGLIO REGIONALE APPROVA LEGGE SUL COMPARTO UNICO, TODDE: “SCRIVIAMO PAGINA IMPORTANTE DI EQUITÀ PER LA SARDEGNA" "AFFITTI INSOS - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda ricoverato in ospedale: “Ha tentato di togliersi la vita in carcere” - X Vai su X
Femminicidio Cinzia Pinna, oggi a Castelsardo i funerali: “Imploriamo giustizia, su di lei dette troppe cose” - Oggi a Castelsardo l'ultimo saluto a Cinzia Pinna, la 33enne uccisa a Palau dall'imprenditore 41enne Emanuele Ragnedda, reo confesso ... fanpage.it scrive
Femminicidio di Cinzia Pinna, tra i due indagati per favoreggiamento un'amica di Ragnedda - Salgono a due gli indagati per favoreggiamento che avrebbero aiutato Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, nelle ore e nei giorni successivi al ... Scrive ansa.it