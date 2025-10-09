Femmincidio a Lettomanoppello vicino Pescara donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato

Ennesimo femminicidio in Italia: a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, un uomo di 70 anni è stato arrestato dopo aver ucciso la moglie.

Uccide la moglie in strada a colpi di pistola, choc vicino Pescara: arrestato un 70enne pluripregiudicato - Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. Lo riporta msn.com

Femminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito, dopo la fuga si era barricato in un bar - Femminicidio e orrore a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: un uomo di 69 anni, Antonio Mancini, avrebbe ucciso a colpi di pistola in strada l'ex moglie Clelia, 66 anni. Secondo leggo.it