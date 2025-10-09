Felettino la corsa è lanciata Prosegue la posa dei pilastri e delle murature perimetrali

Passi avanti tra gli scavi, solette e la definizione delle quattro “stecche“ che rappresentano la platea di fondazione del corpo ospedaliero del nuovo Felettino avviata lo scorso maggio. Una colonna di caschetti e giubbotti colorati ha preso parte ieri mattina alla visita al cantiere dell’ospedale spezzino che dall’inizio dei lavori, in una decina di mesi, ha ultimato le attività di scavo. A oggi sono state completate tre delle quattro stecche a raggiera ed entro la metà di novembre verranno terminate le opere di fondazione. I primi bilanci del lavoro e gli obiettivi composti da vari step sono stati illustrati ieri mattina nel corso della visita istituzionale alla quale hanno preso parte il presidente della Regione Marco Bucci, gli assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone e Massimo Nicolò rispettivamente all’edilizia ospedaliera e sanità, il commissario di Regione Liguria per la realizzazione dell’opera Fabrizio Cardone, il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro, il direttore operativo della Guerrato Spa Giancarlo Masciarelli, oltre al Prefetto Andrea Cantadori e al presidente della Provincia e sindaco spezzino Pierluigi Peracchini, i consiglieri regionali Gianmarco Meduesi e Marco Frascatore, i vertici di Confindustria e Ance, Luca Comiti e Antonio Carro delle segrerie Cgil e Cisl, assessori e consiglieri comunali spezzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

