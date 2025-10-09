Fegato di maiale come ponte in Cina | paziente sopravvive 171 giorni

Un fegato di maiale geneticamente modificato ha sostenuto le funzioni vitali di un uomo di 71 anni in Cina per oltre un mese. L’intervento, documentato su Journal of Hepatology, ha aperto una prospettiva concreta nello xenotrapianto per colmare la carenza di organi, senza nascondere i limiti clinici che restano da superare. Un passo clinico che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fegato di maiale come ponte in Cina: paziente sopravvive 171 giorni

In questa notizia si parla di: fegato - maiale

Il trapianto con un fegato di maiale ha allungato la vita a un uomo "contro ogni previsione" - L'esperimento ha permesso di raccogliere dati estremamente importanti per rendere in futuro gli xenotrapianti di fegato una realtà clinica, almeno come soluzione ponte ... Da today.it

Beicheng Sun, autore del primo xenotrapianto di fegato al mondo: «Tra dieci anni i pazienti vivranno con un fegato o un rene di maiale» - Finora ne sono stati effettuati 9, sia su pazienti in morte cerebrale sia viventi: sette negli Usa e 2 in Cin ... Scrive corriere.it