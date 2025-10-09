Fedez si lancia in una nuova avventura l’importante annuncio
Fedez annuncia il suo primo libro: “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”. Dopo anni trascorsi tra palchi, podcast e prime serate, Fedez sorprende ancora una volta il pubblico annunciando l’uscita del suo primo libro. Il titolo, evocativo e poetico, è “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, e già dal nome promette introspezione, sincerità e un tocco di malinconia. L’artista, da sempre abituato a comunicare attraverso la musica e i social, sceglie ora un mezzo più intimo: la scrittura. Leggi anche Grande Fratello: nell’aria c’è amore? Parla Rasha Fedez parla del suo libro con un annuncio su Instagram e scrive: “Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: fedez - lancia
Le cause della morte di Jesto, il fratello spiega cosa è successo e poi lancia una frecciata a Fedez
Jesto, il fratello Hyst rivela la causa della morte del rapper e poi lancia una stoccata a Fedez
Dopo il successo di Mille con Fedez e Achille Lauro, la collaborazione con Fiorello e la hit La discoteca italiana ancora con Rovazzi, la cantante emiliana si lancia in una nuova avventura musicale - facebook.com Vai su Facebook
Fedez è pronto a lanciare un nuovo singolo venerdì 19 settembre. Il titolo ancora non si sa, ma il rapper ha spoilerato alcune barre. Tra i personaggi citati nel testo di Fedez ci sono: Charlie Kirk, Papa Leone XIV, Carlo Acutis, Elly Schlein, EsseMagazine e il - X Vai su X
Fedez si lancia in una nuova avventura, l’importante annuncio - Dopo anni trascorsi tra palchi, podcast e prime serate, Fedez sorprende ancora una volta il pubblico annunciando l’uscita del suo primo libro. Riporta 361magazine.com
Nuova fiamma per Fedez? Chi è Megghi Galo - Se Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé presentandosi con un uomo agli Internazionali di tennis che stanno avendo luogo a Roma - Come scrive ilgiornale.it