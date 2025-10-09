Fedez scrittore esce il suo primo libro | Se non guardi il fondo il fondo prima o poi ti tira a sé
Milano, 9 ottobre 2025 – “ L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”: è questo il titolo del primo libro scritto da Fedez, nome d’arte del rapper di Rozzano, al secolo Federico Lucia. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista (e ora anche autore) postando sui social la copertina del volume (edito da Mondadori) e già disponibile in preordine. Sulla copertina un primo piano a livelli scomposti del cantante, in un essenziale bianco e nero. A corredare la foto un lungo messaggio del rapper, 35 anni. "Galleggiare per anni sulla superficie delle cose – Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fedez - scrittore
Fedez prima di parlare, di dire di fare...PENSA! - facebook.com Vai su Facebook
“Emozioni. Responsabilità. Verità”: Fedez spiazza e svela tutto - L'annuncio di Fedez: tutte le sue paure, le verità mai confessate e tanto altro nel libro in uscita. Da donnaglamour.it
Fedez annuncia il suo primo libro: titolo, copertina e significato - Questo è il titolo che Fedez ha dato al suo primo libro, edito da Mondadori. Riporta msn.com