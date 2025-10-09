Fedez pubblica la sua autobiografia

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 ottobre Fedez pubblicherà la sua autobiografia per raccontare il difficile periodo che ha vissuto: "Scrivere questo libro è stato il passo successivo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

fedez pubblica la sua autobiografia

© Ildifforme.it - Fedez pubblica la sua autobiografia

In questa notizia si parla di: fedez - pubblica

Fedez e Giulia Honegger: lui pubblica il bacio, “Non può piovere per sempre”. Il post

Fedez pubblica la prima foto del bacio con la fidanzata Giulia Honegger: “Non può piovere per sempre”

Fedez pubblica la foto del bacio con Giulia Honegger e scrive: "Non può piovere per sempre"

fedez pubblica sua autobiografiaFedez pubblica il suo primo libro: «Ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai» - Fedez si prende una pausa dalle comunicazioni social perché a dar voce ai suoi pensieri sarà il suo primo libro, "L'acqua è più profonda di come sembra ... Da leggo.it

fedez pubblica sua autobiografiaFedez lascia i social: “Parlerò solo con musica e progetti creativi” - Con un messaggio su Instagram, Fedez ha fatto sapere di voler limitare la propria presenza sui social: “Parlerò solo tramite la mia musica” ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fedez Pubblica Sua Autobiografia